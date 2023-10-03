مقتل ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار في المركز التجاري ببانكوك وتوقيف المنفذ

أعلنت سلطات تايلاندا مقتل ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار في المركز التجاري ببانكوك. وكان قد أصيب الثلاثة أشخاص بجروح في إطلاق نار في مركز تجاري رئيسي في وسط العاصمة التايلاندية وفق ما أعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين مؤكدًا توقيف مطلق النار. وأكد تافيسين للصحافيين "اعتقال المهاجم. استسلم في الواقع. ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح. الشرطة تقوم بإخلاء المكان. الوضع يهدأ".

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