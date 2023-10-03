توفيرا للوظائف.. الكويت تنهي خدمة الوافدين البالغين سن الـ60 ومن مر عليهم 20عاما

الشارقة - اميمة ياسر - أ ش أ

كشفت تقارير إعلامية، أن وزارة الداخلية الكويتية شرعت بإنهاء خدمات كل من بلغ 60 عاما من الوافدين، وكذلك من أتم 20 سنة من الخدمة وذلك لتوفير فرص ووظائف للمواطنين الكويتيين .

وقالت صحيفة السياسة الكويتية، الثلاثاء، نقلا عن مصادر أمنية إن وزارة الداخلية تتجه الى إحلال المواطنين بدلا من الوافدين في قطاعاتها واداراتها كما إن الوزارة الكويتية أبلغت عدداً من الوافدين العاملين في قطاعاتها بالاستغناء عن خدماتهم، موضحة أن إنهاء عمل هذه الشريحة سيكون على دفعات .

وذكرت الصحيفة أن الأولوية في شغل هذه الوظائف للكويتيين، ثم أبناء الكويتيات، والخليجيين، لافتة إلى أن عددا من القطاعات الامنية في الوزارة فيها وافدون من جنسيات عربية مختلفة .