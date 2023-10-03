شكرا لقرائتكم خبر عن على الرغم من تحذيرات موسكو.. أرمينيا تصادق على نظام المحكمة الجنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان - أ ف ب

صادق البرلمان الأرميني، الثلاثاء، على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة، وهي خطوة أثارت حفيظة حليفتها التقليدية موسكو.

وفي أعقاب مداولات سريعة، صادق البرلمان على نظام روما بغالبية 60 صوتاً مقابل 22.

وسبق لموسكو أن حذّرت من أن انضمام يريفان الى المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية غزو أوكرانيا، سيكون خطوة «عدائية للغاية».

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ستكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة تاس عن الخارجية الروسية، أن موسكو أبلغت الشركاء الأرمن بأن تصديق يريفان على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية غير مقبول، لاسيما أن هذه الهيئة أصدرت مذكرة اعتقال بحق القيادة العليا الروسية.

وتابعت الخارجية: قدمت موسكو ليريفان مقترحات بديلة يمكن أن تناسب الطرفين. ولكن لسوء الحظ، تم اتخاذ قرار سياسي في أرمينيا لصالح التصديق على نظام روما الأساسي. وهذا المنحى ستكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن الفرضية التي يسوقها ممثلو أرمينيا بزعم بأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير في العلاقات الروسية الأرمينية، لا تتوافق مع الواقع.

وأضافت الخارجية: من الصعب تصور قيام القيادة الروسية بزيارة للجمهورية، في حين أن هناك أصواتاً نيابية في الحزب الحاكم تطالب باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء على طلب المحكمة في لاهاي.