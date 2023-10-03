شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب السودان يقيل محافظ البنك المركزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوبا - رويترز

أعلن التلفزيون الرسمي في جنوب السودان، أن الرئيس سلفا كير أقال محافظ البنك المركزي جوني أوهيسا داميان واثنين آخرين من كبار المسؤولين الماليين.

وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها كير رئيس البنك المركزي خلال ما يزيد قليلاً على عام.

ولم يوضح الإعلان الذي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين سبب إقالة الرئيس لداميان وتعيين جيمس أليك قرنق مستشار صندوق النقد الدولي بدلاً منه.

كما استبدل كير نائبي محافظ البنك المركزي وأيضاً رئيس هيئة الإيرادات الحكومية ومسؤولين كباراً آخرين في وزارتي المالية والتجارة.

وتكررت التغييرات المفاجئة في قيادات البنك المركزي ووزارة المالية في السنوات الأخيرة، وشهد عام 2020 وحده تغيير محافظ البنك المركزي لمرتين.

ويعاني اقتصاد جنوب السودان ركوداً منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013، ما اضطر نحو ربع السكان للفرار إلى بلدان مجاورة.

وأدت الحرب إلى تراجع إنتاج النفط، وهو الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي. وعلى الرغم من تحسن إنتاج النفط الخام في السنوات الأخيرة، فإنه لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب.