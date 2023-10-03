شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند.. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بسوق تجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك - أ ف ب

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح الثلاثاء بإطلاق نار في مركز تسوق في بانكوك، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ التايلاندية. وأكد يوتانا سريتانان مدير مركز إيراوان للطوارئ للصحفيين، حصيلة القتلى والجرحى.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء التايلاندي تافيسين للصحفيين قائلاً: تم «اعتقال المهاجم. استسلم في الواقع. ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح. الشرطة تقوم بإخلاء المكان. الوضع يهدأ».

وكانت تايلاند قد شهدت في يوليو الماضي، انفجاراً بمستودع في سونجاي كولوك، على الحدود الماليزية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 115 بجروح خطيرة.

ووقع الانفجار جراء أعمال بناء كانت تجري في أحد المخازن، وتحدث سكان المنطقة عن سماع دوي انفجار ضخم حينها. وفي سياق منفصل، ارتكبت امرأة تايلاندية 14 جريمة قتل، في واحدة من أكبر قضايا جرائم السفاحين في تايلاند، وذلك في مايو الماضي.