رسالة التعليم مستمرة لكن تحت الأرض.. أوكرانيا تواجه الروس بمدرسة تحت الأرض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن مدرسة أوكرانية تدرس للطلاب تحت الأرض.

وذكرت أن الحرب الروسية الأوكرانية أسفرت عن دمار مدارس وجامعات في أوكرانيا، وتركت آلاف الطلاب الأوكرانيين بلا عام دراسي، حيث عطلت الحرب التعليم لأكثر من 5 ملايين طفل.

وبينت أن بلدية خاركيف تسعى لبناء مدرسة تحت الأرض وأكد رئيس البلدية أنه يسعى لحماية الطلاب من القصف الروسي وذلك من خلال إنشاء المدرسة تحت الأرض دون الإعلان عن حجم المدرسة وأعداد التلاميذ فيها.

وأفادت بأن خاركيف أقامت نحو 60 فصلا دراسيا منفصلا في محطات المترو قبل بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر ما أتاح مساحة تكفي لأكثر من ألف تلميذ.