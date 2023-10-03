شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: "يسعدنى بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أن تقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وأطيب التمنيات، بمناسبة هذه المناسبة الخالدة، التى ستظل دومًا مبعثًا للفخر والعزة للمصريين بقواتهم المسلحة".

وأضاف أن رجال القوات المسلحة قدموا أرواحهم ومازالوا من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن، مشيرا إلى أن هذا النصر العظيم أكد عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل، والتحام الشعب وراء قواته المسلحة.

وتابع: "ندعو الله أن يوفقكم سيادة الرئيس فيما تبذلونه من جهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".