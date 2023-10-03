شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أحمد السجيني برئاسة لجنة الإدارة المحلية.. عمرو درويش أميناً للسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب أحمد السجيني برئاسة اللجنة.

وفاز بوكيلي اللجنة النائبان محمد الحسيني ومحمد وفيق، وأمانة السر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقب إعلان النتيجة أن المرحلة القادمة تحتم علينا مسئوليات كبيرة، ووجه كلامه لأعضاء اللجنة قائلا: عهدنا معاكم العمل والجدية، ولدينا عدد من التشريعات الهامة فى انتظارها وعلى رأسها مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى أعلنت الحكومة عن قرب إرساله للبرلمان للمناقشة .

وقال النائب أحمد السجينى: رغم أن لجنة الإسكان هى المعنية بمناقشة القانون الجديد، إلا أننا كان لنا دورا كبيرا فى هذا القانون .

ووجه النائب أحمد السجينى كلامه للمشككين فى حكاية وطن، قائلا: على مدار الأيام الثلاثة الماضية لخصت الدولة المصرية حجم الجهود التى بذلت على مدار السنوات الماضية للبناء، لافتا إلي أن قوى الشر حاولت افساد هذا الحدث بنشر ارقام خاطئة .

وقال: الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على تقديم كشف الحساب بما قدم لهذه الدولة، هو أمر لابد أن يذكر بعناية .