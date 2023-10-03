شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت السويدى رئيسا لـ"طاقة النواب".. و"عبد المولى" أمينا للسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن فوز النائب طلعت السويدي برئاستها، وكل من النائبين رشا رمضان ومحمد جنيدى بمقعدي الوكيلين، والنائب خالد عبد المولي، أمينا للسر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتنص المادة "42" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس