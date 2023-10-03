شكرا لقرائتكم خبر عن فوز درية شرف الدين برئاسة إعلام النواب.. ويوسف الحسيني ونادر مصطفى وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإعلام بدورالانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، عن فوز النائبة درية شرف الدين بمقعد رئيس لجنة الإعلام، كما فاز كل من يوسف الحسيني ونادر مصطفي بمقعدى وكيلى اللجنة، وفاز بمقعد أمين السر النائب هند رشاد.

وتنص المادة "42" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس

وطبقا للمادة " 44 من اللائحة تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة

وتنص المادة "39" على "يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.