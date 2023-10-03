شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادي القصبي رئيسا للجنة التضامن بـ"النواب".. وأحمد فتحي وكيل أول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن وذوي الإعاقة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب عن فوز النائب عبد الهادي القصبي بمقعد رئيس لجنة بمجلس النواب كما فاز كل من النائب أحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بمقعد وكيل أول، والنائبة رضوي جعفر بمقعد وكيل ثاني، وفازت النائبة سلوى ابو الوفا بمقعد أمين السر، وجاءت النتائج كلها بالتزكية.

وتنص المادة "42" من اللبائحة الداخلية لمجلس النواب على :تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس

وطبقا للمادة " 44 من اللائحة تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة

وتنص المادة "39" على "يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس