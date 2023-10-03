شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حسين رئيسا للجنة الشباب بـ"النواب".. وحازم إمام أمينا للسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني عن فوز الدكتور محمود حسين برئاسة اللجنة بالتزكية للمرة الرابعة على التوالي، و فوز كل من النائبين سامر التلاوي ومحمد لبيب وكيل بمقعدي الوكالة وحازم إمام أمين سر اللجنة

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتنص المادة "42" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس