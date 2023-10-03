شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان رئيسا للجنة حقوق الإنسان.. و"عبد العزيز" و "أبو العلا" وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني عن النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبان أيمن أبو العلا و محمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانه السر، وذلك بالتزكية.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتنص المادة "42" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس

وطبقا للمادة " 44 من اللائحة تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة

وتنص المادة "39" على "يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجانويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس