شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدوي رئيسا للجنة الاتصالات بـ"النواب".. مارثا محروس ونشأت وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد بدوى بمنصب رئيس اللجنة، وكل من النائبين أحمد نشأت منصور ومارثا محروس بمقعدي الوكالة والنائب محمد عبادة أمين السر وتمت انتخابات بفوز هيئة مكتب اللجنه بالتزكية .

ووجه النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة الشكر لزملائه الذين منحوه أصواتهم للمرة الرابعة على التوالي، قائلاً : "إننا أسرة واحدة نعمل لمصلحة الوطن، وإن لجنه الاتصالات من أهم اللجان النوعيه في مجلس النواب"، لافتا إلى أن انتخابات اللجنه تمت في أجواء تنم عن زمالة ومشاركة فعاله من كل أعضاء اللجنة".

وأضاف أحمد بدوي أن دور الانعقاد الجديد علي قدر كبير من الاهميه وستتم مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، والتي ستكون محور اهتمام الشارع المصري وتلبي طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتنص المادة "42" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس