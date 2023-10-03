شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت كالتالى:
1- اللجنة التشريعية
الرئيس: إبراهيم الهنيدي
الوكيلين: إيهاب الطماوى - يحيى عيسوى
أمين السر: ناصر عثمان
2 - لجنة الدفاع والأمن القومي
الرئيس: النائب أحمد العوضى
الوكيلين: النائبان ابراهيم المصرى وأحمد يحيى وكيلان
أمين السر: النائب محمد راضى
3- لجنة حقوق الإنسان
الرئيس: النائب طارق رضوان
الوكيلان: أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز
أمين السر: النائب محمد تيسير مطر
4- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرئيس: النائب أحمد بدوى
الوكيلان: أحمد نشأت منصور ومارثا محروس
أمين السر: النائب محمد عبادة
5- لجنة الطاقة والبيئة
الرئيس: طلعت السويدى
الوكيلان: رشا رمضان - محمد جنيدى
أمين السر: خالد عبد المولى
أمين السر: النائب خالد عبد المولى
6- لجنة الشئون الأفريقية
الرئيس: المهندس شريف الجبلى
الوكيلان: محمودالسيد سعد ومحمد سليم
أمين السر: النائبة رشا أبو شقة
7- لجنة الشباب والرياضة
الرئيس: النائب محمود حسين
الوكيلان: سامر التلاوى ومحمد لبيب
أمين السر: حازم امام
8- لجنة الزراعة
الرئيس: النائب هشام الحصرى
الوكيلان: صقر عبد الفتاح وحسن أبو قديرة
أمين السر: النائب محمد عبد القوى
9- لجنة الإسكان
الرئيس: النائب محمد الفيومى
الوكيلان: طارق شكرى وأحمد عبد الحميد
أمين السر: النائب أمين مسعود
10- لجنة التضامن الاجتماعى
الرئيس: الدكتور عبد الهادى القصبى
الوكيلان: أحمد فتحى ورضوى جعفر
أمين السر: النائبة سلمى أبو الوفا
11 - لجنة الشئون الاقتصادية
الرئيس: محمد سليمان
الوكيلان: محمد عبد الحميد ونيفين حمدى
أمين السر: النائب عمرو القطامى
12- لجنة الخطة والموازنة
الرئيس: الدكتور فخرى الفقى
الوكيلان: ياسر عمر ومصطفى سالم
أمين السر: النائب عبد المنعم إمام
13- لجنة الصناعة
الرئيس: المهندس محمد مصطفى السلاب
الوكيلان: معتز محمود و شحاتة أبو زيد
أمين السر: النائبة شيرين عليش
14- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
الرئيس: محمد كمال مرعى
الوكيلان: هالة أبو السعد ومحمد الجارحى
أمين السر: النائبة مارسيل سمير
15- لجنة النقل والمواصلات
الرئيس: علاء عابد
الوكيلان: وحيد قرر ومحمود الضبع
أمين السر: النائب محمد السيد عوض
16- لجنة العلاقات الخارجية
الرئيس: النائب كريم درويش
الوكيلان: طارق الخولى وسحر الزار
أمين السر: النائبة أميرة صابر
17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار
الرئيس: الدكتورة درية شرف الدين
الوكيلان: يوسف الحسينى ونادر مصطفى
أمين السر: النائبة هند رشاد
18- لجنة السياحة والطيران المدني
الرئيس: النائبة نورا على
الوكيلان: أحمد الطيبى ومحمد عبد المقصود
أمين السر: النائبة امانى الشعولى
19- لجنة الشئون الصحية
الرئيس: الدكتور أشرف حاتم
الوكيلان: محمد الوحش ومحمد العمارى
أمين السر: النائب كريم بدر حلمى
20- لجنة الشئون الدينية والأوقاف
الرئيس: علي جمعة
الوكيلان: أسامة العبد - منصف نجيب
أمين السر: محمد أبو هاشم
21- لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة
الرئيس: عادل عبدالفضيل
الوكيلان:سولاف درويش - إيهاب منصور
أمين السر: ألفت المزلاوي
22- لجنة الاقتراحات والشكاوى
الرئيس: النائب عاطف ناصف
الوكيلان: نافع عبد الهادى ومحمد حمدى دسوقى
أمين السر: النائب هشام حسين
23- لجنة التعليم والبحث العلمى
الرئيس: الدكتور سامى هاشم
الوكيلان: ماجدة بكرى ومنى عبد العاطى
أمين السر: النائبة امل عصفور
24 - لجنة الشئون العربية
الرئيس: النائب احمد فؤاد اباظة
الوكيلان: عباس السادات وأيمن محسب
أمين السر: النائب احمد مقلد
25 – لجنة الإدارة المحلية
الرئيس: النائب أحمد السجينى
أمين السر: النائب عمرو درويش
الوكيلان: محمد الحسينى وأحمد وفيق
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