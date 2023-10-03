اخبار العالم

ننشر تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” التشكيل الكامل لهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب لدور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك بعد إجراء الانتخابات اليوم الثلاثاء،  خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

 

وجاءت كالتالى:

 

 

1- اللجنة التشريعية

 

الرئيس: إبراهيم الهنيدي

 

الوكيلين: إيهاب الطماوى  - يحيى عيسوى

 

أمين السر: ناصر عثمان

 

 

 

 

2 - لجنة الدفاع والأمن القومي

 

 

الرئيس:   النائب  أحمد العوضى

 

الوكيلين:    النائبان ابراهيم المصرى وأحمد يحيى وكيلان

 

أمين السر:   النائب محمد راضى

 

 

 

 

 

 

3- لجنة حقوق الإنسان

 

 

الرئيس:   النائب طارق رضوان

 

الوكيلان:  أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز

 

أمين السر:   النائب محمد تيسير مطر

 

 

 

4- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

 

 

الرئيس:   النائب أحمد بدوى

 

 

 

الوكيلان: أحمد نشأت منصور ومارثا محروس

 

 

أمين السر:   النائب محمد عبادة

 

 

 

 

 

 

 

5- لجنة الطاقة والبيئة

 

 

 

الرئيس:   طلعت  السويدى

 

الوكيلان: رشا رمضان - محمد جنيدى

 

أمين السر: خالد عبد المولى

 

 

 

 

 

أمين السر:   النائب خالد عبد المولى

 

 

 

 

 

 

 

6- لجنة الشئون الأفريقية

 

 

 

الرئيس: المهندس  شريف الجبلى

 

 

 

الوكيلان:  محمودالسيد سعد ومحمد سليم

 

 

 

أمين السر:   النائبة رشا أبو شقة

 

 

 

 

 

 

 

7- لجنة الشباب والرياضة

 

 

 

الرئيس:   النائب محمود حسين

 

 

 

الوكيلان:  سامر التلاوى ومحمد لبيب

 

 

 

أمين السر:   حازم امام

 

 

 

 

 

 

 

8- لجنة الزراعة

 

 

 

الرئيس:   النائب هشام الحصرى

 

 

 

الوكيلان:  صقر عبد الفتاح وحسن أبو قديرة

 

 

 

أمين السر:   النائب محمد عبد القوى

 

 

 

 

 

 

 

9- لجنة الإسكان

 

 

 

الرئيس:   النائب محمد الفيومى

 

 

 

الوكيلان: طارق شكرى وأحمد عبد الحميد

 

 

 

أمين السر:  النائب أمين مسعود

 

 

 

 

 

 

 

10- لجنة التضامن الاجتماعى

 

 

 

الرئيس:  الدكتور عبد الهادى القصبى

 

 

 

الوكيلان: أحمد فتحى ورضوى جعفر

 

 

 

أمين السر:   النائبة سلمى أبو الوفا

 

 

 

 

 

 

 

11 - لجنة الشئون الاقتصادية

 

 

 

الرئيس:  محمد سليمان 

 

 

 

الوكيلان: محمد عبد الحميد ونيفين حمدى

 

 

 

أمين السر:   النائب عمرو القطامى

 

 

 

 

 

 

 

12- لجنة الخطة والموازنة

 

 

 

الرئيس:   الدكتور فخرى الفقى

 

 

 

الوكيلان: ياسر عمر ومصطفى سالم

 

 

 

أمين السر:   النائب عبد المنعم إمام

 

 

 

 

 

 

 

13- لجنة الصناعة

 

 

 

الرئيس:   المهندس محمد مصطفى السلاب

 

 

 

الوكيلان:  معتز محمود و شحاتة أبو زيد

 

 

 

أمين السر:    النائبة شيرين عليش

 

 

 

 

 

 

 

14- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 

 

 

الرئيس:   محمد كمال مرعى

 

 

 

الوكيلان: هالة أبو السعد ومحمد الجارحى

 

 

 

أمين السر: النائبة مارسيل  سمير 

 

 

 

 

 

 

 

15- لجنة النقل والمواصلات

 

 

 

الرئيس:  علاء عابد

 

 

 

الوكيلان:  وحيد قرر ومحمود الضبع

 

 

 

أمين السر:   النائب محمد السيد عوض

 

 

 

 

 

 

 

16- لجنة العلاقات الخارجية

 

 

 

الرئيس:  النائب كريم درويش

 

 

 

الوكيلان:   طارق الخولى وسحر الزار

 

 

 

أمين السر:   النائبة أميرة صابر

 

 

 

 

 

 

 

17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار

 

 

 

الرئيس:   الدكتورة درية شرف الدين

 

 

 

الوكيلان:  يوسف الحسينى ونادر مصطفى

 

 

 

أمين السر:   النائبة هند رشاد

 

 

 

 

 

 

 

18- لجنة السياحة والطيران المدني

 

 

 

الرئيس:    النائبة نورا على

 

 

 

الوكيلان: أحمد الطيبى ومحمد عبد المقصود

 

 

 

أمين السر:   النائبة امانى الشعولى

 

 

 

 

 

 

 

19- لجنة الشئون الصحية

 

 

 

الرئيس:   الدكتور أشرف حاتم

 

 

 

الوكيلان: محمد الوحش ومحمد العمارى

 

 

 

أمين السر:   النائب كريم بدر حلمى

 

 

 

 

 

 

 

20-  لجنة الشئون الدينية والأوقاف

 

 

 

الرئيس: علي جمعة

 

الوكيلان: أسامة العبد - منصف نجيب

 

أمين السر: محمد أبو هاشم

 

 

 

 

 

21- لجنة القوى العاملة

 

 

 

  لجنة القوى العاملة

 

الرئيس: عادل عبدالفضيل

 

الوكيلان:سولاف درويش - إيهاب منصور

 

أمين السر: ألفت المزلاوي

 

 

 

 

 

22- لجنة الاقتراحات والشكاوى

 

 

 

الرئيس:   النائب عاطف ناصف

 

 

 

الوكيلان: نافع عبد الهادى ومحمد حمدى دسوقى

 

 

 

أمين السر:    النائب هشام حسين

 

 

 

 

 

 

 

23- لجنة التعليم والبحث العلمى

 

 

 

الرئيس:   الدكتور سامى هاشم

 

 

 

الوكيلان: ماجدة بكرى ومنى عبد العاطى

 

 

 

أمين السر:   النائبة امل عصفور

 

 

 

 

 

 

 

24 - لجنة الشئون العربية

 

 

 

الرئيس:   النائب احمد فؤاد اباظة

 

 

 

الوكيلان:  عباس السادات وأيمن محسب

 

 

 

أمين السر:   النائب احمد مقلد

 

 

 

 

 

 

 

25  – لجنة الإدارة المحلية

 

 

 

الرئيس:   النائب أحمد السجينى

 

أمين السر:  النائب عمرو درويش

 

 

الوكيلان:   محمد الحسينى وأحمد وفيق  

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا