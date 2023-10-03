ننشر تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” التشكيل الكامل لهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب لدور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك بعد إجراء الانتخابات اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012