شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النائبة نورا على برئاسة لجنة السياحة.. و"الطيبى" و"عبد المقصود" وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب عن فوز النائبة نورا على بمقعد رئيس لجنة السياحة بالتزكية، كما فاز أحمد الطيبي ومحمد عبد المقصود وكيلى اللجنة، وفازت النانئة أمانى الشعولى بمقعد أمين السر.

وتنص المادة "42" من اللبائحة الداخلية لمجلس النواب على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وطبقا للمادة " 44 من اللائحة تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة.

وتنص المادة "39" على "يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.