شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا رئيسا لبرلمانية "الإصلاح والتنمية" بمجلس النواب و"مغاورى" للتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تحت القبة، في ضوء الإخطارات التي وردت إليه من جانب رؤساء الأحزاب إعمالا لقانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال "جبالي"، إن رئيس حزب الاصلاح والتنمية أخطر باختيار الحزب للنائب أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، وكذا اختار حزب المؤتمر النائب أحمد علي حسن مقلد ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، واختيار النائب محمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية، والنائب إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والنائب عاطف مغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.

ويذكر أن المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقضي بأن يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس. وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وعملا بحكم المادة سالفة الذكر، دعا رئيس مجلس النواب رؤساء الأحزاب الأخرين بسرعة موافاة المجلس كتابا باسم من يختاره الحزب ممثلا لهيئته البرلمانية، ومن ينتمي من الحزب للمجلس.