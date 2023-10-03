توقيف العشرات من الأكراد في تركيا بعد هجوم أنقرة

أوقفت سلطات تركيا عشرات من الأكراد بعد الهجوم الذي استهدف الأحد مجمعًا أمنيًا وسط أنقرة وتبناه حزب "العمال الكردستاني"، وفق ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا الثلاثاء.

ونفذت السلطات التركية مداهمات في مناطق جنوب شرق البلاد التي تقطنها غالبية من الأكراد، بعد يومين من الهجوم الذي استهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة قرب مبنى البرلمان.

ونفّذ الهجوم شخصان قام أحدهما بتفجير نفسه بينما أردت الآخر قوات الشرطة التي أصيب اثنان من عناصرها بجروح.

وذكر وزير الداخلية التركي يرلي قايا أنّ قوات الأمن التركية أوقفت 67 "عضوا في منظمات إرهابية" في 16 محافظة.

وتصنّف تركيا ودول غربية حزب العمال كمنظمة "إرهابية". كما شنّت أنقرة بعد ساعات من الهجوم، ضربات جوية ضد "أهداف" للحزب في شمال العراق.

وكان هجوم أنقرة الأول يتبناه الحزب على الأراضي التركية منذ أيلول 2022 حين قتل شرطيا في مرسين (جنوب).