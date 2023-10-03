مصرف لبنان: على المصارف عدم فرض اي نوع من العمولات على الودائع لم تكن مفروضة قبل 31 تشرين 2019

اصدر مصرف لبنان تعميما دعا فيه المصارف الى عدم فرض اي نوع من العمولات على الودائع لم تكن مفروضة قبل 31 تشرين الاول 2019.

ودعا المصرف المركزي في تعميمه، المصارف الى اعداد لائحة تتضمن المعلومات الدقيقة والموثقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل وعلى طريقة احتسابها وعن الية استيفائها بحيث لا يتم فرض اي عمولات غير مصرح عنها في هذه اللائحة.

واعتبر بان مخالفة الاحكام تعرض المصرف المخالف للعقوبات الادراية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء سيما في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.