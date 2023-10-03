فادي علامة: 48 بالمئة من القاصرين في السجون هم من النازحين السوريين

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة الى ان "مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري توقفت ولكن اذا رأى انها تفيد ربما يحرّكها في المستقبل". ولفت الى ان "موقع رئاسة الجمهورية للموارنة في لبنان والكتل المسيحية لم تتفق، لذا الحوار مطلوب للوصول الى حل".

واعتبر علامة في تصريح تلفزيوني، بان "المطلوب اليوم تسليم الداتا التابعة للنازحين السوريين للدولة اللبنانية لتصنيفهم"، واوضح بانه "في أكثر من موقع في البقاع يتم بناء جوامع، وكأن هناك إقامة دائمة ولا نعلم ما يتم التخطيط له". وكشف بان "48 بالمئة من القاصرين في السجون هم من النازحين السوريين".