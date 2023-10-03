محافظ البقاع: من أصل 2000 مؤسسة في برالياس 1700 منها تُدار من قِبل نازحين سوريين

اشار محافظ البقاع كمال أبو جودة الى ان "الفرق بين أعداد النازحين السوريين كبير جدا في نتائج إحصاءات الدولة اللبنانية والـ"unhcr" والأجهزة الأمنية تُستنزف خلال معالجة نتائج النزوح". ولفت أبو جودة في تصريح تلفزيوني، الى انه "في قضاء زحلة فقط هناك 325 مُخيم للنازحين السوريين، والمشكلة ببعض الأشخاص اللبنانيين المستفيدين مادياً والذين يمنعون تطبيق بعض التدابير بموضوع النازحين". وذكر بانه "من أصل 2000 مؤسسة في برالياس 1700 منها تُدار من قِبل نازحين سوريين".

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