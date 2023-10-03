الأبيض زار وسفير الدانمارك مركز الظريف الطبي: تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية أولوية

زار وزير الصحة العامة فراس الابيض والسفير الدانماركي في لبنان كريستوفر فيفيك، مركز الظريف الطبي في بيروت للاطلاع على الأنشطة والخدمات المقدمة فيه مع التركيز بشكل رئيسي على تلك المتعلقة بمشروع "سد الفجوة - تعزيز الاستجابة الإنسانية المتكاملة للأمراض المزمنة للاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان".

هذا المشروع عبارة عن تعاون بين وزارة الصحة العامة، والجامعة الأميركية في بيروت ومركزها الطبي، والمؤسسة العالمية للسكري وبدعم من مؤسسة نوفونورديسك.

في هذا السياق، شدد الابيض على "أهمية هذا المشروع الذي يؤمن الدعم لبرنامج الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة وفي مراكزها وخاصة في دعم العناية بالامراض غير المعدية والامراض المزمنة كالسكري والضغط وامراض القلب".

وأكد "ان هذا المشروع يؤمن ليس فقط التدريب للعاملين لكنه يؤمن ايضا المساعدة للمرضى من خلال التشخيص المبكر، الوقاية حتى العلاج"، مشيرا الى "ان هذه البرامج تصب ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية لوزارة الصحة التي من أهم أركانها تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية".

بدوره عبر السفير فيفيك عن سعادته لـ"التعاون القائم بين الجمعيات المعنية ووزارة الصحة العامة"، شارحا أهمية "دعم بلاده للنظام الصحي اللبناني الذي يساعد اللبنانيين واللاجئين وفي الوقت عينه".