الأبيض التقى بري: يهمنا ألَا تؤثر إجراءات المركزي الجديدة على دخول الدواء

بحث رئيس مجلس النوابنبيه بري مع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض الأوضاع العامة وشؤونًا متصلة بالقطاع الصحي والاستشفائي، وذلك في لقاء جمعهما في عين التينة.

وبعد اللقاء تحدث الوزير فراس الأبيض، حيث أشار إلى أنه تم بحث الأمور التي تعنى بالقطاع الصحي في لبنان و"كان طبعاً الموضوع الاساسي في الكلام موضوع التمويل، أولًا موضوع موازنة وزارة الصحة التي هي جزء من موازنة 2023 والتي تحولت الى مجلس النواب، والذي يهمنا نحن كوزارة صحة دائما هو الحفاظ على هذه الموازنة وتعزيزها حتى نتمكن من القيام بواجباتنا تجاه المواطنين".

ولفت إلى أنّه "كذلك تكلمنا عن الاجراءات الجديدة التي يقوم بها مصرف لبنان ونحن طبعا يهمنا ان لا تؤثر الإجراءات على موضوع دخول الدواء وخاصة دواء الامراض السرطانية والمستعصية على لبنان، والتي نحن كحكومة ملتزمين مع هؤلاء المرضى بإيجاد الحلول الدوائية لهم، ونحن طبعاً بدعم من رئيس المجلس نحن سوف إن شاءالله نستطيع ان نقوم بواجباتنا تجاه المرضى".

وأشار الأبيض إلى "أنني وضعت رئيس المجلس في جو الرحلة التي كنا فيها في الولايات المتحدة والتي تخللها زيارة للبنك الدولي بخصوص القرض الجديد الذي سيأتي الى قطاع الصحة في لبنان وخاصة التغطية التي ستشمل قطاع الرعاية الصحية الاولية والاستشفاء وكذلك الزيارات للجاليات الطبية اللبنانية وأطر التعاون معها، طبعا نحن نعلم ان لبنان يتميز بانه عنده جالية طبية لبنانية كبيرة جدا في الخارج، وهذه الجالية يهمها جدا ان تتعاون مع لبنان وخاصة مع النظام الصحي واطر التعاون التي وضعت ان شاء الله سوف تساعد النظام الصحي ان يصمد ويستمر بتأمين الخدمات لأهله".

وكشف الأبيض أنّه كان هناك "بعض المواضيع المتعلقة بالنظام الصحي بما يتعلق بموضوع سياسات وزارة الصحة لها علاقة ان كان بموضوع الدخان او الرعاية الصحية الاولية. هنا في هذا الموضوع يهمني ان اؤكد للجميع انه ضمن الرؤيا التي وضعتها الوزارة ان كان في مجال الاستراتيجية الصحية او في موضوع البرنامج الوطني للسرطان، هدفنا نحن وخاصة نحن في هذا الشهر شهر تشرين الاول، هدفنا ان نحافظ على صحة المواطن وخاصة الأولوية لمرضى السرطان، ولكن يهمنا كذلك ان نكبر المروحة وليس فقط نركز على العلاج بل نركز على السرطان من البداية الى الوقاية وللتشخيص المبكر وإنتهاءاً بالعلاج ومرحلة ما بعد العلاج ليعود المريض لحياته الطبيعية".

هذا، ورض رئيس المجلس الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً إنمائية ومطلبية خلال لقائه النائب وليد البعريني الذي غادر دون تصريح.