"النشرة": حادث سير قرب حاجز الجيش في منطقة الأولي شمال صيدا وزحمة سير خانقة في المكان

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن وقوع حادث سير قرب حاجز الجيش اللبناني في منطقة الأولي شمال المدينة بإتجاه بيروت، حيث تشهد المحلة زحمة سير خانقة.

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