إبراهيم أمين السيد: المقاومة أخرجت لبنان واللبنانيين من الذلّ

لفت رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد، إلى أنّ "المقاومة أخرجت لبنان واللبنانيين من الذل، وأخرجتهم من تحت الجزمة الإسرائيلية".

وخلال إحياء المولد النبوي الشريف في منطقة جبل عامل الثانية، أشار إلى أنّ "كلّ الذين تآمروا على المقاومة يذهبون إلى الخارج ويتفاخرون بإنجازات المقاومة، إن كانت تجاه العدو الصهيوني أو التكفيري".

ورأى إبراهيم أمين السيد أنّ "المقاومة حققت للبنانيين مصالح إقتصادية ما كان لبنان يحلم أن يكون عنده هذا الموقف القويّ، والقدرة على تحقيق مصالحه وحقوقه".