لفت رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد، إلى أنّ "المقاومة أخرجت لبنان واللبنانيين من الذل، وأخرجتهم من تحت الجزمة الإسرائيلية".
وخلال إحياء المولد النبوي الشريف في منطقة جبل عامل الثانية، أشار إلى أنّ "كلّ الذين تآمروا على المقاومة يذهبون إلى الخارج ويتفاخرون بإنجازات المقاومة، إن كانت تجاه العدو الصهيوني أو التكفيري".
ورأى إبراهيم أمين السيد أنّ "المقاومة حققت للبنانيين مصالح إقتصادية ما كان لبنان يحلم أن يكون عنده هذا الموقف القويّ، والقدرة على تحقيق مصالحه وحقوقه".
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم أمين السيد: المقاومة أخرجت لبنان واللبنانيين من الذلّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.