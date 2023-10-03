أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "فريقاً من ضباط اليونيفيل جالوا للمرة الثانية هذا اليوم على طول الخط الأزرق في القطاع الشرقي انطلاقا من محور تلال العديسة بسطرة بركة بعثائيل وصولا حتى المنحدرات الشرقية لمرتفعات حرمون خراج بلدة شبعا".
ولفت المراسل، الى أن "الوفد استقل مروحية تابعة لليونيفيل حيث نفذت العديد من الطلعات الاستكشافية فوق هذا الخط على علو منخفض وخاصة فوق محور الماري الغجر وروبسات العلم خراج كفرشوبا".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مروحية لليونيفيل تفقدت الخط الأزرق للمرة الثانية اليوم ونفذت طلعات استكشافية فوقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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