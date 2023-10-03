قائد الجيش التقى سفيرة الاتحاد الاوروبي والضاهر ودرغام و"الفريق الأميركي من أجل لبنان"

التقى قائد الجيش جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Sandra De Waele، وتم التداول في شؤون مختلفة.

كما استقبل النائبين ميشال الضاهر وأسعد درغام وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم وفدا من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان ATFL برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل، واطلع أعضاء الوفد على الصعوبات التي يواجهها الجيش في سياق حفظ أمن لبنان واستقراره.