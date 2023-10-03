شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسبانيا يكلف بيدرو سانشيز تشكيل حكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (أ ف ب)

كلف ملك إسبانيا فيليبي السادس، الثلاثاء رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، تشكيل الحكومة، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب.

وقالت رئيسة مجلس النواب فرانسينا أرمينيغول في خطاب متلفز: إن الملك الذي أجرى محادثات مع الأحزاب الإسبانية «أبلغني بقراره باقتراح بيدرو سانشيز مرشحاً لرئاسة الحكومة».

وبهدف الحصول على ثقة النواب، التي لم يتمكن منافسه المحافظ ألبرتو نونييس فيخو زعيم الحزب الشعبي الإسباني من الحصول عليها الأسبوع الماضي، يتعين على سانشيز الحصول على دعم حاسم من الانفصاليين الكاتالونيين، الذين يطالبون في المقابل بعفو مثير للجدل.

ولدى سانشيز الذي يترأس الحكومة منذ عام 2018، مهلة حتى 27 من تشرين الثاني/نوفمبر للحصول على ثقة البرلمان. وفي حال عدم حصوله على ذلك، سيتم تلقائياً الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة على الأرجح في منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.