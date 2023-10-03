شكرا لقرائتكم خبر عن 37 قتيلاً بانفجار مصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ولاية ريفرز - (رويترز)

قال مسؤول أمني محلي، الثلاثاء، إن 37 شخصاً على الأقل، بينهم امرأتان احترقوا حتى الموت، بعد انفجار في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب نيجيريا.

وتعد عمليات التكرير غير المرخصة أمراً شائعاً في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا، إذ يعتدي السكان الفقراء على خطوط الأنابيب لإنتاج الوقود لبيعه لتحقيق الربح.

وهذه الممارسة، التي يمكن أن تكون بسيطة مثل غلي النفط الخام في البراميل لاستخراج الوقود، تؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا.

وقال روفوس ويليكيم، قائد الأمن في المنطقة، إن الحادث الأخير وقع في الساعات الأولى من الاثنين في منطقة إيبا بولاية ريفرز.

ورأى شاهد من رويترز أشلاء متفحمة لجثث 15 شخصاً في منطقة مفتوحة محاطة بأشجار النخيل المحترقة ودراجة نارية.

وقال ويليكيم «أصيب 35 في الحريق. وتوفي شخصان هذا الصباح في المستشفى».

وأضاف أن الأقارب تعرفوا على بعض الضحايا ونقلوهم لدفنهم.

وتقول جماعات بيئية محلية إن نيجيريا حاولت لسنوات تضييق الخناق على مصافي النفط الخام غير القانونية دون نجاح يذكر، ويرجع ذلك لأسباب من بينها ارتباط النشاط بسياسيين ومسؤولين أمنيين.

وتدفع سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب والمعارك القانونية حول التسربات النفطية شركات النفط الكبرى العاملة في نيجيريا إلى بيع أصولها البرية وفي المياه الضحلة للتركيز على عمليات المياه العميقة.