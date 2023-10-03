منظمة التحرير: إسرائيل تنفذ 16 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: قالت منظمة التحرير الفلسطينية إنَّ إسرائيل بصدد تنفيذ 16 مخططًا هيكليًّا لتوسعة مستوطنات في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لدى المنظمة، في تقرير شهري أن العدد المذكور من المخططات تتضمن بناء 816 وحدة استيطانية على مساحة 4414 دونمًا.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ السلطات الإسرائيلية صادقت الشهر الماضي على خمسة مخططات هيكلية تهدف إلى بناء 684 وحدة استيطانية على مساحة 204 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

كما أودعت للمصادقة اللاحقة 11 مخططًا هيكليًّا تهدف إلى تخصيص 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية المستولى عليها لصالح الاستيطان، من أجل بناء 132 وحدة استيطانية على مساحة 170 دونمًا.

ورصدت الهيئة «تنفيذ السلطات الإسرائيلية والمستوطنين خلال شهر سبتمبر الماضي 923 اعتداءً، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات».

وأشارت إلى أنَّ «عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 123 اعتداءً، تخللها شن هجمات منظمة وخطيرة في مسافر يطا في محافظة الخليل، والقدس ورام الله وأريحا».

من جانبها حذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار الاقتحامات اليهودية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي للقدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، بأنَّ «هذه الاستفزازات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها تُشكِّل منهجًا خطيرًا هدفه تفجير الأوضاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها».