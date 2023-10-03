السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

القاهرة ـ ا.ف.ب: أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشُّحه لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة في ديسمبر والتي من المرجَّح أن يفوز فيها. وقال السيسي البالغ 68 عامًا أمام حشد من مؤيديه في العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة شرق القاهرة «كما لبيتُ نداء الشَّعب من قبل، إنَّني بإذن الله ألبِّي نداءهم مرَّة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم بمدَّة رئاسية جديدة».

وأظهرت مشاهد بثَّتها محطَّات تلفزة موالية للحكومة آلاف الأشخاص يحتفلون بالإعلان على منصَّات أقيمت مسبقًا في مختلف أنحاء الدولة.

وفي وقت سابق نظّمت مَسيرات في القاهرة لمطالبة السيسي بالترشح لولاية ثالثة.

وقال أحد المشاركين في هذه التظاهرات، حسن عفيفي، وهو مُعلِّم وصل في حافلة مع تلاميذه «خرجنا جميعًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروعاته الكبرى، ليس هناك من هو أفضل منه لمستقبل البلد».

وهذا العام، خلافًا للمرتين السابقتين، أعلنت عدَّة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات من بينها أربعة رؤساء أحزاب. ويقول مقربون من ثلاثة منهم إنَّهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية أكثر من 20 نائبًا في البرلمان وهو الحد الأدنى الذي يحدِّده القانون للترشح.

والاثنين قال السيسي «لهم جميعًا منِّي كلُّ التقدير والاحترام. فالاختلاف سنة الله في خلقه، وحقيقة لا يمكن إنكارها.. والتنوع هو ثراء حقيقي، يدلل على خصوبة أُمَّتنا وقدرتها على البقاء».