الأمم المتحدة توافق على إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هايتي

نيويورك ـ ا.ف.ب: وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوَّة متعدِّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشُّرطة في التصدِّي لعنف العصابات التي تعيث خرابًا في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيبًا بذلك لطلب قدَّمته بور أو برنس منذ أكثر من عام.

وتشهد هايتي، أفقر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، أزمات إنسانية وسياسية وأمنية متفاقمة. وسعى رئيس وزرائها أرييل هنري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ أواخر 2022 إلى الدفع باتجاه تدخل دولي للمساعدة في دعم الشرطة، من دون أن تأخذ أيُّ دولة زمام المبادرة. وتم تبنِّي القرار بموافقة 13 عضوًا وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا.

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