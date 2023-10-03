شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد 15 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الإعلان عن نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي أجريت اليوم.

وأعلن رئيس مجلس النواب عن انعقاد الجلسة القادمة للمجلس يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة أعلن رئيس المجلس، تلقي إخطارا من 5 أحزاب بشأن اختيار ممثليها عن الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وطالب رئيس مجلس النواب، الأحزاب التي لها هيئات برلمانية داخل المجلس، يسرعة إخطار المجلس بممثليها عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

وضمت قائمة إخطارات الأحزاب السياسية التي وصلت لمجلس النواب بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية ما يلي:

أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب

أحمد مقلد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب

محمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب

إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب

عاطف المغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب.