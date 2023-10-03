شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشئون العربية" بـ"النواب": السياسة الخارجية للرئيس السيسى بوصلة عمل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فواد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عقب فوزه بالتزكية في انتخابات هيئة مكتب اللجنة، إنه سيأخذ من خطة رئيس الجمهورية في الملفات العربية خطة عمل اللجنة خلال الفترة الحالية .

وأكد أحمد أباظة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القضية الفلسطينية أحد أهم الملفات أمام اللجنة، وذلك في إطار اهتمام مصر بهذه القضية التى لن يتم التخلى عنها نهائيا.

وأوضح أباظة أن اللجنة ستولى اهتماما كبيرا بالملفات العربية وتوطيد العلاقات معها خاصة في ظل المرحلة الراهنة وما تتطلبه من وحدة للصف العربي، الأمر الذي تحرص عليه القيادة السياسية المصرية في سياستها الخارجية في توطيد العلاقات معها.