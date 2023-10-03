شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الجالية المصرية بالنمسا: أدعم الرئيس السيسى لاستكمال الإنجازات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود مقلد عضو الجالية المصرية في النمسا، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات فى الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.