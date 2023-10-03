شكرا لقرائتكم خبر عن المصري الديمقراطي: ندخل الانتخابات الرئاسية لتحقيق رؤية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يتميز بالمشاركة الجادة في الاستحقاقات المختلفة، والحزب مع المشاركة لأنها الوسيلة الوحيدة للأحزاب والسياسيين في التواجد.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه رغم اختلافنا الشديد مع السلطة لكن طوال الوقت حافظنا على المسافة الآمنة، والحزب يفتح بابه للحوار والمشاركة والتواصل، مع التيارات المختلفة، المعارضين والمؤيدين، والسلطة بجميع ممثليها، فالحوار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف المختلفة.

وواصل: "نشارك في الانتخابات الرئاسية لتحريك الحالة الديمقراطية خطوة للأمام، وندخل هذه المعركة ليكون فريد زهران رئيسا لمصر وتحقيق رؤية سياسية متكاملة تؤكد أن مصر بها بدائل وأشخاص قادرون على تولي المسؤلية ، مشددا على ضرورة العمل معاً، لأن مصر كبيرة على أي شخص يظن أنه قادر على حملها بمفرده".