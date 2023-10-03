جنبلاط من دار الطائفة: نؤيد الحراك السلمي في جبل العرب وتفادي الدخول في أيّ صراعات داخلية أو غير داخلية

اشار النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له من دار الطائفة الدرزية، الى اننا "اجتمعنا في هذه الدار الكريمة وتشاورنا حول شتّى الأمور الداخلية التي تتعلّق بطائفة الموحدين الدروز والبلاد، وكانت جلسة مفيدة ولا بدّ من تكرار مثل هذه الجلسات".

ولفت جنبلاط الى اننا "تطرّقنا إلى الأوضاع في جبل العرب، وأكّدنا تأييد الحراك السلمي وتفادي الدخول في أيّ صراعات داخلية أو غير داخلية".