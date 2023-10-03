انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5.7 يضرب النيبال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي EMSC، بأن الزلزال وقع الساعة 12:21 بتوقيت موسكو، على بعد 51 كلم شمال شرق مدينة ديبايال، وعلى عمق 25 كلم.

ووصلت ارتدادات الزلزال إلى الهند حيث شعر بها سكان العاصمة نيودلهي، وتمايلت المباني لعدة دقائق، ووفقا للمصادر استمر الزلزال لمدة دقيقة ونصف.

