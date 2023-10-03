50 سنة نصر.. محافظ الأقصر يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

وضع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، إكليلًا من الزهور على قبر الجندى المجهول، وذلك بحضور لواء أ.ح أحمد بكرى قائد المنطقة الجوية الجنوبية، و لواء أ.ح مدحت كيرلس قائد الفرقة 15، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، وعميد أ.ح محمد إسماعيل حلمى المستشار العسكري لمحافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى الإدارات وقيادات المنطقة الأزهرية والأوقاف والكنيسة القبطية.

أكد المحافظ على أن إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر على مر الأجيال هو عرفانا بدور الأبطال من شهداء أكتوبر فى حماية وطننا العزيز و تمهيد طريق المستقبل للأجيال القادمة، مشيداً بجهود صقور القوات المسلحة المصرية وأبطال الشرطة المصرية فى مختلف العصور لحماية الوطن داخلياً وخارجياً من كافة المتربصين بمصرنا العزيزة.