أول فريق باتيناج.. عروض رياضية وفنية في حفل العيد القومي للوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة عيدها القومي، في حضور وفد المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تضمنت الاحتفالية عرضًا رياضيًا مميز لأول فريق لرياضة الباتيناج بالمحافظة، حيث استعرض فريق" النسور" التابع لمركز شباب الخارجة، مهارات فنية ولياقة بدنية عالية، نالت إشادة وإعجاب الحضور بمستوى التدريب والإعداد الجيد.

كما قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرضًا فلكلوريًا، أعقبه مسيرة للمركبات والسيارات التابعة للوحدات المحلية وقطاعات الإسعاف والحماية المدنية.

واستقبل المحافظ اليوم لفيفًا من المحافظين السابقين على رأسهم اللواء جمال إمبابي واللواء طارق مهدي واللواء محمود خليفة واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة والتنفيذيين السابقين، وذلك في مستهل احتفالات المحافظة بالعيد القومي الرابع والستين، والذي يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى وصول أول قوافل التعمير والإصلاح من القوات المسلحة، بحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأجرى المحافظ ووفد الضيوف جولة تفقدية بدأت بزيارة منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة و بدء انتظام العمل بالمديريات المنتقلة إلى مقر العاصمة، حيث أشادوا بمعدلات الإنجاز والتنفيذ وجاهزية المكاتب والإدارات، التي تواكب خطط الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

كما تفقدوا تجربة المحافظة الرائدة لإنشاء منزل صديق للبيئة والذي تم إنشاءه في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، باستخدام مواد بناء بيئية بديلة.