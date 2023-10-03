شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر الحديثة: ندعم ترشح الرئيس السيسي لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب مصر الحديثة، عن اعتزازه وخالص تقديره وامتنانه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستجابة لمطالب ملايين المصريين، بالإعلان عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الحزب - في بيان له اليوم الثلاثاء، دعمه الكامل للرئيس فى مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.

وذكر الحزب أنه انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، وبالنظر إلى انتشاره الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية، يتعهد الحزب بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، والعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء في صنع مستقبل مصر الزاهر، وتقديم صورة مشرقة لمصر أمام العالم