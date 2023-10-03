شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران خلال تدشين حملته الانتخابية: أمتلك بدائل ورؤي مختلفة.. ويدي ممدودة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه ليس مرشحا عن حزب العدل والمصري الديمقراطي فقط، أو دوائر الحركة المدنية الداعمة لترشحه، ولكنه يحاول تقديم بديل ورؤية مختلفة، لأن مصر تحتاج لتحرير المجال العام والاقتصاد .

وشدد زهران خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لتدشين حملته الانتخابية، على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تعكس إرداة الناس كما يحدث فى معظم دول العالم، مشيرًا إلى أن المشكلات التي تواجه الدولة حاليا كهروب المستثمرين المصريين والأجانب، وتغيير نظام إدارة الجمعيات الأهلية، لذا فإن البديل المدني الديمقراطي ضربة البداية لتغيير هذا الوضع، واستعادة تحالف 30 يونيو لتحقيق تغيير سياسي واقتصادي طويل المدى لوجود دولة ديمقراطية حديثة.

وأكد أن الحل ليس استعادة نظام الإخوان والدخول فى نفق مظلم، مضيفًا: "إيدي ليست ممدو ة للغلابة فقط، ولكن لدوائر الحكم، وكل العاملين فى الأسواق وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لابد من وجود قرار واحد بالتغيير ينتهي بنا لنظام جديد".

وأشار المرشح الرئاسى المحتمل إلى أن تغيير حال البلاد لن يتم بين يوم وليلة، ولكن لابد من وجود تعاون مثمر وبناء، كما حدث فى تحالف 30 يونيو، ويكون عبر مسار طويل.