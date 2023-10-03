شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: مؤتمر حكاية وطن استعرض ملحمة عظيمة من الإنجازات على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أنّ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه في انتخابات الرئاسة بختام مؤتمر حكاية وطن، يأتي استجابة لمطالب الأحزاب المصرية وجماهيرها المحتشدة فى الميادين العامة فى محافظات مصر والمدن الكبرى.

وأضاف أن المؤتمر استعرض على مدار 3 أيام ملحمة مصرية من الإنجازات التى كانت تشاهد الدولة محاورها فى المجالات المختلفة على أرض الواقع، مشيدا بروعة عرض الانجازات وتفاصيلها على ارض الواقع المصرى على مدى السنوات التسع الماضية، مؤكدا أنها حظيت بتقدير واحترام للرئيس السيسى صاحب الرؤية وقائد ترجمتها على أرض الواقع المصرى.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد موقف الحزب في دعم وتأتيد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، مشددا أن مؤتمر حكاية وطن، وثيقة وطنية مهمة سجلت ملحمة الانجاز العظيمة والتى تستحق بالفعل أن نسميها حكاية وطن، قرر التمرد على المخططات الشيطانية للجماعات الإرهابية وحلفائهم من دول الاستكبار والبغى والاستغلال العالمى وقرر قائد ثورته رفع شعار يد تبنى وتعمر، وتقيم دعائم النهضة الكبرى ويد آخرى تقاوم الإرهاب الأسود وتطهير الوطن، منه لذلك كان قرار الشعب مطالبته للقائد بالترشح لاستكمال ملحمة الانجازات الكبرى.

وأكد ناجى الشهابى أن استجابة الرئيس لمناشدة شعبه كانت هى النهاية السعيدة لملحمة حكاية وطن، مضيفا أنّ أداء الدولة المصرية السياسي وصل إلى مستوى النضج والكمال، مشيرا إلى تجربة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى فى ملحمة الإنجازات التى شاهدناها سيسجلها التاريخ وستسعى الدول الاخرى الراغبة فى النهوض إلى الأخذ بها.

وأبدى الشهابي إعجابه الشديد بتأكيد الرئيس السيسى فى اليوم الأول لمؤتمر حكاية وطن أنه لدى المصريين الحرية الكاملة للتغيير والاختيار، وهو ما يعبر عن شجاعة كبيرة منه، وايمان عميق بحق الشعب فى ممارسة الديمقراطية مشيرا إلى أن ما قاله الرئيس يعود إلى ثقته فى حجم الإنجازات الضخمة يعبر ايضا عن ثقته فى الشعب المصرى العظيم وحسن إختياره.