اعلنت بلدية برج البراجنة في بيان، ان "عناصر شرطة البلدية باشرت وبالتعاون مع شرطة إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية صباح اليوم إقامة حواجز لضبط الدراجات النارية المخالفة، وتم حجز 28 دراجة نارية. وستستمر الحملة يوميا لضبط المخالفات المختلفة، وستتوسع مع الأيام للتأكد من قانونية العمالة السورية".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برج البراجنة: حملة للتأكد من قانونية العمالة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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