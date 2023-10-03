أعلنت الهيئة التنفيذية لحزب "الرامغافار" في لبنان ببيان، أن "وسائل الاعلام تناقلت قيام مجموعة تنتحل صفة حزبية بزيارة رئيس حزب القوات اللبنانية وقيادات احزاب أخرى. طالعنا بإستغراب شديد الخبر المذكور، اذ أن هذه المجموعة لا تمثل حزب الرامغافار لا من قريب ولا من بعيد، اما الناطق بإسمها المدعو اواديس داكيسيان فهو اصلا مطرود من صفوف الحزب منذ فترة طويلة".
وأهابت بـ"جميع وسائل الإعلام كما الاطراف السياسية كافة توخي الحذر، اذ ان المجموعة المذكورة بكل اعضائها لا تمثل حزب الرامغافار ولا تاريخه، بل انها مجموعة مرتزقة زاحفة اقصى طموحها التقاط صورة من هنا او الظهور الاعلامي من هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر "الرامغافار": داكسيان مطرود من الحزب والمجموعة الناطق باسمها تنتحل صفة حزبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.