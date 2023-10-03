"الرامغافار": داكسيان مطرود من الحزب والمجموعة الناطق باسمها تنتحل صفة حزبية

أعلنت الهيئة التنفيذية لحزب "الرامغافار" في لبنان ببيان، أن "وسائل الاعلام تناقلت قيام مجموعة تنتحل صفة حزبية بزيارة رئيس حزب القوات اللبنانية وقيادات احزاب أخرى. طالعنا بإستغراب شديد الخبر المذكور، اذ أن هذه المجموعة لا تمثل حزب الرامغافار لا من قريب ولا من بعيد، اما الناطق بإسمها المدعو اواديس داكيسيان فهو اصلا مطرود من صفوف الحزب منذ فترة طويلة".

وأهابت بـ"جميع وسائل الإعلام كما الاطراف السياسية كافة توخي الحذر، اذ ان المجموعة المذكورة بكل اعضائها لا تمثل حزب الرامغافار ولا تاريخه، بل انها مجموعة مرتزقة زاحفة اقصى طموحها التقاط صورة من هنا او الظهور الاعلامي من هناك".