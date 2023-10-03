ميقاتي بحث شؤون الجامعة اللبنانية مع الحلبي وبدران ووفد من رابطة الأساتذة المتفرغين

عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شؤون الجامعة اللبنانية، في اجتماع عقده في السراي الحكومي، مع وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، ووفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

بعد الاجتماع، ذكر الحلبي "أننا بحثنا في تحديات بدء العام الجامعي في الجامعة اللبنانية لضمان استمرارية سنة جامعية دراسية طبيعية تؤمن التعليم لطلاب الجامعة اللبنانية والحد الادنى المقبول لاساتذتها والعاملين والمتعاقدين فيها".

إلى ذلك، التقى ميقاتي سفير المغرب في لبنان في لبنان محمد كرين وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء شكر السفير المغربي ميقاتي على "موقف لبنان المتضامن مع المغرب في المحنة التي تعرّض لها نتيجة الزلزال المدمر، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير وأوقع آلاف الضحايا".

واكد السفير أن المغرب يقدّر للبنان استعداده لدعم جهود الاغاثة المبذولة، والتي ستتم الاستعانة بها عند الحاجة.

هذا، والتقى ميقاتي سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو أليس في زيارة وداعية.

إلى ذلك، استقبل ميقاتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)وبحث معها ملفات التعاون بين لبنان والمنظمة الدولية.

كما التقى وفدًا باسم بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر، ضم رئيس دير مار الياس شويا البطريركي الاسقف قسطنطين كيال، رئيس جامعة البلمند الياس الوراق، المستشار البطريركي القنصل مارك غريب، والارشمندريت افتيموس فقش.

وقد وجه الوفد باسم البطريرك اليازجي دعوة إلى ميقاتي لحضور مؤتمر علمي عالمي يعقد في 16 تشرين الاول الجاري في الجامعة.