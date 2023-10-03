وقفةِ احتجاجٍ من رابطات وتجمّعات ونواب رفضاً لمأساة التهجير والإقتلاع في آرتساخ

تداعت في بيروت كوكبة من الرابطات والتجمّعات والنواب والوزراء ورجال الدين والشخصيات المعنية بقضايا وجود الشعوب والتنوع والحفاظ على هويتها وخصوصيتها، في وقفةِ احتجاجٍ جامعة في مأساة اقتلاع الشعب الأرمني من إقليم آرتساخ، وما جسَّدته من نوايا مبيتةٍ في إلغاءِ شعوبٍ ومجموعات حضارية بأكملها، من دون أيّ اكتراث بالمواثيق والشرائع الإنسانية والحقوقية والدينية، وبالحقّ الطبيعي بالوجود والبقاء.

وفي ختام المداولات، أشار المجتمعون، الى أن "الأحرار في العالم يتساءلون: أين الضمير الإنساني العالمي الذي يجسّد مجموعة من القيم المشتركة؟ أين الأمم المتحدة والعالم الذي يدعي الحرية والإنسانية مما حصل في آرتساخ؟ أين أنتم من تدمير التراث والتاريخ، الأديرة والكنائس؟ إلام هذا الصمت والخيانة؟".

وأعلن المجتمعون عن "تضامنهم الكامل مع الشعب الأرمني في قضيته المحقة"، داعين الى إدانة "احتلال آذربيجان لإقليم آرتساخ ويدعون الحكومة اللبنانية لإصدار موقف واضح بالإدانة وإستدعاء السفير الآذربيجاني في لبنان وتسليمه مذكرة احتجاج، كما يدعون وزارة الخارجية اللبنانية لإصدار بيان إدانة للإحتلال، ولجنتي الشؤون الخارجية وحقوق الانسان في مجلس النواب اللبناني لاتخاذ موقف واضح مما حصل".

ويدعو المجتمعون، مجلس الأمن الدولي، لـ"عقد جلسة عاجلة لبحث قضية ارتساخ، والتشديد على عودة الشعب الأرمني الى الإقليم. ويطالب المجتمعون أيضاً بتشكيلِ لوبي دولي للدفاع عن قضية الإقليم واللجوء الى محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الانسان لحفظ هذه القضية".

وأكدوا على "العمل على تقديم هذه التوصيات إلى سفارات القوى الدولية والإقليمية المعنية بالمأساة والشاهدة عليها".

وشارك في الإجتماع النواب ميشال موسى وآغوب بقرادونيان وجهاد بقرادوني والوزراء السابقون يوسف سعادة وريشار قيومجيان وفارتيينيه أوهانيان، والنائب السابق مروان بو فاضل، المطران كوميداس أوهانيان مع وفد من الكهنة الأرمن، نقيب المحررين جوزف القصيفي، حبيب افرام، رفول بستاني، افي يبرميان، فيكان طوسنيان، هاكوب لادويان، سيرج داغر، سيلفيا أوراميان، جورج آسيو، روني الفا، هلا حداد، حسان صقر، هشام أبو جودة، ميشال متى، ميشال أبو نجم، وفد من منظمة S.O.S des chrétiens d'orient، سلفيا ليباركيان.