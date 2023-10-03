"مركز الملك سلمان" واصل توزيع التمور في عكار

اعلن "مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية" في بيان، انه "بالتعاون مع جمعية "الايادي البيضاء"، تم توزيع كراتين من التمور على الاسر الاشد فقرا في شمال لبنان بمحافظة عكار، واستفاد منها 12500 فرد من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في لبنان للعام 2023".

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