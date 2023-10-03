"النشرة": بلدية صيدا أطلقت حملة جديدة لإزالة التعديات والمخالفات

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "بلدية صيدا أطلقت حملة جديدة لإزالة التعديات والمخالفات في المدينة تشمل الخيم الكبيرة التي تستخدم كمقاهي وكمطاعم". وأشار رئيس البلدية حازم بديع، إلى أن "دوريات الشرطة البلدية قامت اليوم وأواخر الأسبوع الفائت وبالتنسيق مع القوى الأمنية والقضائية، بمتابعة إزالة خيم كبيرة مخالفة وبتجاوب تام من أصحابها الذين بادروا لتفكيكها، ومنها خيم نصبت على رصيف مقابل قلعة صيدا البحرية وفندق القلعة، وأيضا تفكيك خيمة كبيرة في وسط شارع الأب سليم غزال في سوق صيدا التجاري". ودعا بديع كل مخالف لـ"إزالة مخالفته طوعا وبأسرع وقت، لأن دوريات الشرطة البلدية ستتواصل لإنفاذ قرار إزالة المخالفات والتعديات".

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