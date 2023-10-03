البستاني: الأولوية في انتخاب رئيس للجمهورية هي وصول قائد بمنحى اقتصادي لضبط الإيقاع في البلد

أشار رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب فريد البستاني، إلى "رد موزانة 2023 وإلى عدم تمرير موازنة 2024"، محذّرًا من "خطورة تصديرها بقرار حكومي".
وأكّد البستاني، في حديث لـ"صوت لبنان"، أن "الأولوية في انتخاب رئيس للجمهورية هي وصول قائد بمنحى اقتصادي لضبط الإيقاع في البلد إلى جانب معالجة أزمة النزوح السوري والانهيار الاقتصادي، وان القرار السياسي يتيح امكانية النهوض بالبلد بمساعدة الهيئات الاقتصادية".
وأضاف "تم صرف أموال حقوق السحب الخاصة بشكل مخالف للدستور ما يضع لبنان امام مشكلة تأمين الأدوية للأمراض المستعصية وتأمين القمح ورواتب القطاع العام وشراء الفيول".
وأوضح أن "القرارت الحكومية يتم اتخاذها بغياب قطع الحساب وبسياسة الترقيع التي اوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم، وأعوّل على التعاون بين القطاعين العام والخاص لانتشال مؤسسات الدولة من الضياع ولتحرير لبنان من الاحتلال السوري الذي يرزح تحته".
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